2019-06-08T12:41:21+03:00
Общество

Шведские и турецкие компании рассмотрят возможность инвестиций в Воронежскую область

Предварительные договоренности были заключены на ПМЭФ-2019
Олег ИВАНОВ
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Замгубернатора, первый заместитель председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов на Петербургском международном экономическом форуме провел презентацию инвестиционных возможностей и потенциала региона в таких отраслях, как агропромышленный комплекс, промышленность, строительство, наука и туризм.

Вместе с главой отдела экономики и торговли посольства Швеции в РФ Бьорном Кавальковым-Хальварссоном был поднят вопрос проведения Дней Швеции в Воронежской области в октябре – ноябре 2019 года. В рамках мероприятия будет организован визит представителей государственных и бизнес-кругов Швеции. Планируется посещение предприятий и индустриальных парков региона, а также встреча с компаниями для определения направлений взаимовыгодного сотрудничества.

Также в рамках ПМЭФ-2019 Виталий Шабалатов провел рабочую встречу с руководством IC IctasInsaat: исполнительным директором турецкой компании господином Бураком Варданом, гендиректором представительства в России и СНГ Игорем Ковалем и директором по развитию Марией Ярмальчук.

Они обсудили возможное участие турецкой компании в реализации инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства и здравоохранения на территории нашей области. Представители холдинга выразили готовность инвестировать в регион. На встрече была достигнута договоренность о визите руководства IC IctasInsaat в Воронежскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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