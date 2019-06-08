Житель Воронежской области трижды переводил деньги мошенникам, чтобы спасти сына

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-08T11:30:46+03:00

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Ночью 57-летнему жителю Павловского района на мобильный телефон позвонили с неизвестного номера. Некто сообщил о том, что его сын попал в беду. Мужчина попросил передать телефон, чтобы узнать о случившемся, однако аферист запугал, что сделать этого не может.

Поверив на слово, отец побежал до ближайшего терминала оплаты и перевел на номер злоумышленника две тысячи рублей. Через некоторое время ему опять позвонили и сказали, что этого недостаточно. Тогда мужчина перевел еще 3350 рублей. На этом мошенники не остановились и попросили снова перевести деньги. Таким образом, житель Павловского района отправил им 8 700 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Помните: ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте деньги на предлагаемые номера телефонов и тем более не передавайте при личной встрече.

ИСТОЧНИК KP.RU