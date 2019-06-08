2019-06-08T11:30:46+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области трижды переводил деньги мошенникам, чтобы спасти сына

Мужчину запугали, что его сын попал в беду
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ночью 57-летнему жителю Павловского района на мобильный телефон позвонили с неизвестного номера. Некто сообщил о том, что его сын попал в беду. Мужчина попросил передать телефон, чтобы узнать о случившемся, однако аферист запугал, что сделать этого не может.

Поверив на слово, отец побежал до ближайшего терминала оплаты и перевел на номер злоумышленника две тысячи рублей. Через некоторое время ему опять позвонили и сказали, что этого недостаточно. Тогда мужчина перевел еще 3350 рублей. На этом мошенники не остановились и попросили снова перевести деньги. Таким образом, житель Павловского района отправил им 8 700 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Помните: ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте деньги на предлагаемые номера телефонов и тем более не передавайте при личной встрече.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Восемь спасателей тушили «Ауди» в Воронеже
«Ночь в Дивногорье-2019» приглашает воронежцев в «Деревню»
Шведские и турецкие компании рассмотрят возможность инвестиций в Воронежскую область
На кончиках пальцев: «Холодная кровь» Жако Ван Дормаля ввела воронежцев в эстетический экстаз
В Воронеже нашли склад с тонной нелегального алкоголя
Англичане превратили "Реку Потудань" в "Блаженство"
В Воронежской области на участке Лосево - Павловск введут ступенчатое снижение скорости
В Воронежской области может появиться производство автоконцерна Renault
Определена самая красивая улица Воронежа
Женщина из Воронежской области только после кражи поняла, как правильно крепить велосипедный замок
Телефонный минер из Воронежа будет отвечать перед законом
14-летняя девочка, сбитая на воронежском переходе: «Эту дорогу теперь обхожу стороной»
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем социального работника
Продлят, сократят, перенесут: изменятся маршруты трех воронежских автобусов
Нововоронежцы на "Кайене" разбили камеру видеофиксации, чтобы избежать наказания
Менеджер воронежской фирмы решил, что может взять из кассы 6 миллионов рублей
Воронежского рецидивиста, отправившего человека на тот свет еще во времена СССР, снова будут судить за убийство
Cледователи: «Работникам воронежского завода «РАСКО» выплатили оставшиеся долги – 25 миллионов рублей»
Дамы в шляпках: после визита мошенниц 86-летнему воронежцу стало плохо
Правительство Воронежской области подписало соглашение с ПАО «Роснефть» на ПМЭФ-2019
"Он хочет меня убить": женщина из Воронежской области снова и снова клевещет на мужа
Губернатор Воронежской области принял участие в пленарной сессии ПМЭФ-2019
В День России в центре Воронежа пройдет ярмарка
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары
«Мы сохраняем традиционные технологии с момента запуска нашего завода»
Комплексное развитие сельских территорий в Воронежской области поддержат законодательно
"Системные нарушения": глава Росздравназдора прокомментировал гибель пациентки в Воронежском онкодиспансере