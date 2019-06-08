2019-06-08T10:47:22+03:00
Происшествия

В Воронеже нашли склад с тонной нелегального алкоголя

Вся продукция была немаркированной
Олег ИВАНОВ
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На алкоголе просто не было маркировкиНа алкоголе просто не было маркировкиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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- Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области установили адрес склада, расположенного в одном из домов областного центра, оборудованного для хранения контрафактного алкоголя, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Хозяевами склада оказались двое воронежцев 46 и 50 лет. Во время обыска было изъято около тонны спиртосодержащей жидкости. Стоимость изъятого составила более 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Сейчас «самогонщики» находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Каждому из них грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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