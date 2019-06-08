В Воронежской области на участке Лосево - Павловск введут ступенчатое снижение скорости

СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-08T10:00:21+03:00

По выходным и вовсе водители фур массой более 12 тонн не смогут проехать по этому участку Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

Мы уже сообщали: до высокого летнего сезона 2020 года обход Лосево и Павловска должен быть построен (участок автомобильной дороги М–4 «Дон» км 633 – км 715). Пока же ситуация вблизи этих населенны пунктов достаточно сложная. В среднем за день там проезжает более 20 тысяч машин. Особая активность, понятное дело, - с пятницы по воскресенье, а также в предпраздничные и праздничные дни.

7 июня было введено временное ограничение движения для водителей грузовиков по участку дороги М-4 «Дон» км 589 - км 722.

Кроме того, принято решение о ступенчатом снижении скорости движения фур. Будут установлены специальные дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» с табличками 8.4.1 «Вид транспортного средства» на км 589 (Лискинская транпортная развязка).

Водителям грузовиков следует помнить: до 15 сентября 2019 года в нерабочие праздничные дни с 8.00 до 22.00 и с пятницы по воскресенье каждой недели с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение фур массой более 12 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU