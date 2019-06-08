В Воронежской области может появиться производство автоконцерна Renault

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-08T09:32:53+03:00

На ПМЭФ-2019 удалось договорить о визите то-менеджеров предприятия в наш регион

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На Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 6 по 8 июня в Северной столице, замгубернатора– первый заместитель председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов встретился с гендиректором компании «Рено Россия» Андреем Панковым.

- Виталий Шабалатов провел презентацию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр», которая была создана в конце прошлого года. В ходе переговоров стороны обсудили возможность взаимовыгодного сотрудничества и создания новых производств на территории Воронежской области, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

В итоге удалось договориться о визите топ-менеджеров автоконцерна в регион. Здесь они оценят инвестиционный потенциал.

Кроме того, Виталий Шабалатов провел деловую встречу с президентом ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительным вице-президентом по Восточной Европе Carlsberg Group Ларсом Леманном. Они обсудили перспективы развития пивоваренной отрасли в регионе и повышении прозрачности пивоваренного рынка.

Стороны договорились о выработке совместного плана мероприятий по увеличению объемов выпуска продукции. Виталий Шабалатов также пригласил Ларса Леманна посетить Воронежскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU