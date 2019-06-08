Определена самая красивая улица Воронежа

СЕГОДНЯ 01:10 2019-06-08T01:10:22+03:00

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Управление главного архитектора вместе с управами городских районов провело конкурс "Самая красивая улица". Лидирующий адрес выбирали исключительно по одному параметру - соблюдению дизайн-регламента.

Напомним, свод правил для вывесок и рекламы действует с сентября 2017 года. Под него попали 74 улицы - либо самые оживленные, либо исторические.

В голосовании победила улица Мира. В прошлом году фасады на этой улице раскритиковал урбанист Аркадий Гершман (который вдобавок как следует прошелся по идее снести театр оперы и балета). Теперь же ее облик разительно изменился. Ворота города сегодня выглядят по-европейски.

А вы какую улицу считаете самой красивой?

ИСТОЧНИК KP.RU