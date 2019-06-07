2019-06-07T20:44:52+03:00
Происшествия

Женщина из Воронежской области только после кражи поняла, как правильно крепить велосипедный замок

Уехать на ее двухколесном друге было сложно. А вот унести его - легко!
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

36-летняя жительница Острогожска точно больше не оставит велосипед на лестничной площадке. Ночью ее "Стелс" куда-то исчез из подъезда пятиэтажки. Женщина обратилась в полицию.

Выяснилось, что велосипед не был закреплен к перилам или трубам. Замок присутствовал, но он связывал раму и колесо. Иными словами, уехать на этом велосипеде было сложно. Зато унести его - легко.

Найти вора помог один из соседей. 32-летнего мужчину задержали. Велосипед нашли у него дома. Выяснилось, что наш герой гостил в том же доме. Вышел на лестничную клетку в пьяном виде и решил, что утащить велосипед - неплохая идея. Плохая! За кражу мужчине грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Телефонный минер из Воронежа будет отвечать перед законом
14-летняя девочка, сбитая на воронежском переходе: «Эту дорогу теперь обхожу стороной»
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем социального работника
Продлят, сократят, перенесут: изменятся маршруты трех воронежских автобусов
Нововоронежец угробил "Кайен", чтобы товарищ не получил штраф за превышение
Менеджер воронежской фирмы решил, что может взять из кассы 6 миллионов рублей
Воронежского рецидивиста, отправившего человека на тот свет еще во времена СССР, снова будут судить за убийство
Cледователи: «Работникам воронежского завода «РАСКО» выплатили оставшиеся долги – 25 миллионов рублей»
Дамы в шляпках: после визита мошенниц 86-летнему воронежцу стало плохо
Правительство Воронежской области подписало соглашение с ПАО «Роснефть» на ПМЭФ-2019
"Он хочет меня убить": женщина из Воронежской области снова и снова клевещет на мужа
Губернатор Воронежской области принял участие в пленарной сессии ПМЭФ-2019
В День России в центре Воронежа пройдет ярмарка
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары
«Мы сохраняем традиционные технологии с момента запуска нашего завода»
Комплексное развитие сельских территорий в Воронежской области поддержат законодательно
"Системные нарушения": глава Росздравназдора прокомментировал гибель пациентки в Воронежском онкодиспансере