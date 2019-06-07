Женщина из Воронежской области только после кражи поняла, как правильно крепить велосипедный замок

СЕГОДНЯ 20:44 2019-06-07T20:44:52+03:00

Уехать на ее двухколесном друге было сложно. А вот унести его - легко!

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36-летняя жительница Острогожска точно больше не оставит велосипед на лестничной площадке. Ночью ее "Стелс" куда-то исчез из подъезда пятиэтажки. Женщина обратилась в полицию.

Выяснилось, что велосипед не был закреплен к перилам или трубам. Замок присутствовал, но он связывал раму и колесо. Иными словами, уехать на этом велосипеде было сложно. Зато унести его - легко.

Найти вора помог один из соседей. 32-летнего мужчину задержали. Велосипед нашли у него дома. Выяснилось, что наш герой гостил в том же доме. Вышел на лестничную клетку в пьяном виде и решил, что утащить велосипед - неплохая идея. Плохая! За кражу мужчине грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU