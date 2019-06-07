2019-06-07T20:29:02+03:00
Происшествия

Телефонный минер из Воронежа будет отвечать перед законом

Прокуратура требует, чтобы он оплатил расходы спецслужб
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".
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32-летнего воронежца обвиняют в ложном сообщении об акте терроризма. А это, между прочим, уголовная статья. Информацию сообщили в областной прокуратуре.

Мужчина позвонил по телефону 112 и рассказал, что в квартире на проспекте Патриотов заложено взрывное устройство. Полицейские и специальные службы выехали по этому вызову. Как и предполагалось, ничего опасного не нашли.

- Были понесены затраты, связанные с отвлечением сил и средств, для экспертно-криминалистического центра, отдела полиции №5, городских спасателей, - отмечают в прокуратуре. - В суд вместе с уголовным делом направили исковое заявление о взыскании с виновного суммы ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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