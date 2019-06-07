Телефонный минер из Воронежа будет отвечать перед законом
32-летнего воронежца обвиняют в ложном сообщении об акте терроризма. А это, между прочим, уголовная статья. Информацию сообщили в областной прокуратуре.
Мужчина позвонил по телефону 112 и рассказал, что в квартире на проспекте Патриотов заложено взрывное устройство. Полицейские и специальные службы выехали по этому вызову. Как и предполагалось, ничего опасного не нашли.
- Были понесены затраты, связанные с отвлечением сил и средств, для экспертно-криминалистического центра, отдела полиции №5, городских спасателей, - отмечают в прокуратуре. - В суд вместе с уголовным делом направили исковое заявление о взыскании с виновного суммы ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU