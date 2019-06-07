2019-06-07T18:15:18+03:00
Происшествия

Нововоронежец угробил "Кайен", чтобы товарищ не получил штраф за превышение

Мужчина разбил камеру видеофиксации и разбросал детали
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Разбитый "Порше-Кайен" нашли в автосервисе.Разбитый "Порше-Кайен" нашли в автосервисе.
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5 июня полицейские Нововоронежа получили сигнал о том, что некто повредил камеру фото-видеофиксации. Тут же выехали на место и зафиксировали повреждения. Устройство, которое было установлено на столбе, оказалось на асфальте - опору протаранил автомобиль. Полицейских особенно заинтересовало, что камеру кто-то "распотрошил" уже после того, как она рухнула на землю. Это не просто ДТП...

Сначала вышли на след 30-летнего местного жителя. В одном из автосервисов нашли припрятанный "Порше-Кайен", который ему принадлежит. У машины были серьезные повреждения. Мужчина сослался на 37-летнего знакомого, которому дал "Кайен" покататься.

- Виновника ДТП задержали. Он признался в повреждении блока управления камерой, а также указал место, куда выкинул детали. Свой поступок мотивировал тем, что "хотел помочь товарищу", - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Добавим, что за несколько лет в области вандалы испортили 15 приборов видеофиксации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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