Нововоронежец угробил "Кайен", чтобы товарищ не получил штраф за превышение

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-07T18:15:18+03:00

Изменить размер текста: A A

5 июня полицейские Нововоронежа получили сигнал о том, что некто повредил камеру фото-видеофиксации. Тут же выехали на место и зафиксировали повреждения. Устройство, которое было установлено на столбе, оказалось на асфальте - опору протаранил автомобиль. Полицейских особенно заинтересовало, что камеру кто-то "распотрошил" уже после того, как она рухнула на землю. Это не просто ДТП...

Сначала вышли на след 30-летнего местного жителя. В одном из автосервисов нашли припрятанный "Порше-Кайен", который ему принадлежит. У машины были серьезные повреждения. Мужчина сослался на 37-летнего знакомого, которому дал "Кайен" покататься.

- Виновника ДТП задержали. Он признался в повреждении блока управления камерой, а также указал место, куда выкинул детали. Свой поступок мотивировал тем, что "хотел помочь товарищу", - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Добавим, что за несколько лет в области вандалы испортили 15 приборов видеофиксации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Камерная обстановка: какие приборы видеофиксации появятся в Воронеже в этом году. И когда устройства начнут "видеть" отсутствие страховки. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU