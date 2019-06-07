2019-06-07T17:41:37+03:00
Происшествия

Менеджер воронежской фирмы решил, что может взять из кассы 6 миллионов рублей

Работодатель был другого мнения
Виктор ПАВЛОВ
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Если тебя не устраивает заработная плата, есть несколько вариантов. Можно попытаться договориться с руководителем на другую сумму, можно сменить работу. 33-летний менеджер одной из воронежских фирм пошел куда более радикальным путем.

- Выявлен факт присвоения денежных средств на сумму более 5,9 млн рублей, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Территориальный директор организации аккумулировал выручку из торговых точек. Часть полученных денег незаконно обращал в свою пользу.

Мужчину будут судить по статье "Присвоение или растрата". Менеджеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. За совершение преступления ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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