2019-06-07T17:41:17+03:00
Происшествия

Воронежского рецидивиста, отправившего человека на тот свет еще во времена СССР, снова будут судить за убийство

На этот раз он зарезал приятеля после совместной выпивки
Юрий КОЗЛОВ
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Преступление произошло в кухне.Преступление произошло в кухне.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета направили в суд уголовное дело 51-летнего жителя села Прилипы Каменского района. Этот субъект имеет богатую криминальную историю – в России он отбывал срок за повторное управление машиной в состоянии опьянения и кражу. А еще во времена СССР он отвечал по уголовному кодексу РСФСР за избиение, повлекшее смерть его жертвы.

Тюремные привычки мужчина снова вспомнил, когда 23 марта 2019 года поругался с 40-летним знакомым, к которому пришел в гости и изрядно выпил вместе с ним. Он изрезал хозяина застолья, мигом превратившегося в злейшего врага – бил ножом в шею, голову, по другим участкам тела. Когда увидел, что бывший приятель умирает, конечно, убежал.

В этом доме рецидивиста приютили, напоили,а он взял да и убил хозяина. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В этом доме рецидивиста приютили, напоили,а он взял да и убил хозяина.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- На предварительном следствии мужчина свою вину в убийстве знакомого признал частично. Однако ее доказывают показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления, а также заключения судебных экспертиз, – рассказал руководитель следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Александр Волокитин. – По части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Мужчина, учитывая его криминальное прошлое, весьма вероятно, получит срок, близкий к максимальному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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