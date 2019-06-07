Воронежского рецидивиста, отправившего человека на тот свет еще во времена СССР, снова будут судить за убийство
Сотрудники Следственного комитета направили в суд уголовное дело 51-летнего жителя села Прилипы Каменского района. Этот субъект имеет богатую криминальную историю – в России он отбывал срок за повторное управление машиной в состоянии опьянения и кражу. А еще во времена СССР он отвечал по уголовному кодексу РСФСР за избиение, повлекшее смерть его жертвы.
Тюремные привычки мужчина снова вспомнил, когда 23 марта 2019 года поругался с 40-летним знакомым, к которому пришел в гости и изрядно выпил вместе с ним. Он изрезал хозяина застолья, мигом превратившегося в злейшего врага – бил ножом в шею, голову, по другим участкам тела. Когда увидел, что бывший приятель умирает, конечно, убежал.
В этом доме рецидивиста приютили, напоили,а он взял да и убил хозяина.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
- На предварительном следствии мужчина свою вину в убийстве знакомого признал частично. Однако ее доказывают показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления, а также заключения судебных экспертиз, – рассказал руководитель следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Александр Волокитин. – По части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Мужчина, учитывая его криминальное прошлое, весьма вероятно, получит срок, близкий к максимальному.
ИСТОЧНИК KP.RU