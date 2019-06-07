Cледователи: «Работникам воронежского завода «РАСКО» выплатили оставшиеся долги – 25 миллионов рублей»

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-07T17:13:45+03:00

Завода не стало, но хотя бы долги по зарплате бывшим его работникам отдали. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

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В воронежском региональном управлении Следственного комитета сообщили хорошую новость – работникам Воронежского стеклотарного завода – филиала ООО «РАСКО» - выплатили оставшуюся часть долгов. А она составила весьма солидную сумму – 25 миллионов рублей.

Напомним, большие проблемы у предприятия начались в мае 2018 года, когда на предприятии отключили газ за долги на сумму более 83 миллионов рублей, образовавшиеся с ноября 2017-го. Стеклотарный завод фактически перестал работать, а число его сотрудников сократилось с 337 до 14. При этом, как выяснили следователи, с июня по август 2018 года руководители предприятия либо вообще не выплачивали зарплату, либо выдавали какие-то жалкие крохи – ниже прожиточного минимума. Рабочие на митингах в октябре 2018 года утверждали, что собственники предприятия сознательно не платили им деньги, а также налоги и коммунальные платежи.

Следователи наложили арест на все имущество ООО «РАСКО». Удалось ликвидировать долги по зарплате на 26 миллионов рублей. Но их осталось почти столько же – на 25 миллионов. Эти деньги, в основном, не выплатили людям при увольнении. Задача следователей усложнялась тем, что значительная часть имущества «РАСКО» (производственные площадки) находились в другом регионе, - в поселке Анопино Владимирской области. И вот теперь и 25 миллионов выплатили. Люди, получившие свои кровные, даже написали благодарственное письмо следователю, который все это время постоянно общался с ними.

Что касается руководителей «РАСКО», то, по данным регионального СК, расследование двух уголовных дел по двум статьям УК: ч.2 ст. 201 – «Злоупотребление полномочиями» и ч.2 ст. 145.1 «Невыплата заработной платы» близится к завершению.

В региональном СУ СК также сообщили, что за пять месяцев 2019 года в их ведомство поступили 57 жалоб на невыплату заработной платы, по результатам их проверок возбудили 11 уголовных дел.

Всего сейчас сотрудники СК расследуют 31 уголовное дело по долгам по зарплате, с работодателей на данный момент взыскали более 39 миллионов рублей. Кроме того, наложен арест на деньги, имущество и машины организаций-должников и их руководителей – все это стоит в общей сложности больше 165 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU