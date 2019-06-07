2019-06-07T16:54:25+03:00
Происшествия

Дамы в шляпках: после визита мошенниц 86-летнему воронежцу стало плохо

Обманщицы представились сотрудницами газовой службы
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

86-летнего жителя центра Воронежа обманули девушки, представившиеся сотрудницами газовой службы. Как пояснили соседи потерпевшего, дамы сказали, что у мужчины накопилась переплата за коммунальные услуги. Чтобы получить эту сумму - довольно, кстати, крупную - якобы нужно выплатить налог. Взяв 15 тысяч рублей с доверчивого пенсионера, женщины удалились.

Камеры видеонаблюдения, установленные рядом, зафиксировали внешность мошенниц. Как поясняют соседи потерпевшего, девушки - цыганской наружности, однако одеты по-европейски. Обе были в шляпках и очках. Сейчас записи с камер изучают в полиции.

Пенсионер сообщил нам, что после такой неприятной встряски у него обострились проблемы со здоровьем - он очень плохо себя чувствует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воронежцев обманывают гадалки, псевдо-полицейские и лже-предприниматели. Рассказываем, какие схемы чаще всего применяют мошенники. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Борьба с мошенничеством в Воронежской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Менеджер воронежской фирмы решил, что может взять из кассы 6 миллионов рублей
Воронежского рецидивиста, отправившего человека на тот свет еще во времена СССР, снова будут судить за убийство
Cледователи: «Работникам воронежского завода «РАСКО» выплатили оставшиеся долги – 25 миллионов рублей»
Правительство Воронежской области подписало соглашение с ПАО «Роснефть» на ПМЭФ-2019
"Он хочет меня убить": женщина из Воронежской области снова и снова клевещет на мужа
Губернатор Воронежской области принял участие в пленарной сессии ПМЭФ-2019
В День России в центре Воронежа пройдет ярмарка
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары
«Мы сохраняем традиционные технологии с момента запуска нашего завода»
Комплексное развитие сельских территорий в Воронежской области поддержат законодательно
"Системные нарушения": глава Росздравназдора прокомментировал гибель пациентки в Воронежском онкодиспансере