Дамы в шляпках: после визита мошенниц 86-летнему воронежцу стало плохо
86-летнего жителя центра Воронежа обманули девушки, представившиеся сотрудницами газовой службы. Как пояснили соседи потерпевшего, дамы сказали, что у мужчины накопилась переплата за коммунальные услуги. Чтобы получить эту сумму - довольно, кстати, крупную - якобы нужно выплатить налог. Взяв 15 тысяч рублей с доверчивого пенсионера, женщины удалились.
Камеры видеонаблюдения, установленные рядом, зафиксировали внешность мошенниц. Как поясняют соседи потерпевшего, девушки - цыганской наружности, однако одеты по-европейски. Обе были в шляпках и очках. Сейчас записи с камер изучают в полиции.
Пенсионер сообщил нам, что после такой неприятной встряски у него обострились проблемы со здоровьем - он очень плохо себя чувствует.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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