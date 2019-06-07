2019-06-07T16:26:00+03:00
Общество

Правительство Воронежской области подписало соглашение с ПАО «Роснефть» на ПМЭФ-2019

Реализация проекта намечена с 2019 по 2022 год
Олег ИВАНОВ
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7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума правительство Воронежской области и нефтяная компания «Роснефть» заключили партнерство по вопросам развития импортозамещения в нашем регионе. Соглашение подписали губернатор Воронежской области Александр Гусев и главный исполнительный директор ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» Игорь Сечин.

В документе говорится о повышении эффективности и прозрачности доступа предприятий Воронежской области в установленном законодательством порядке к закупочным процедурам для нужд ПАО «НК «Роснефть». Это поможет привлекать отечественных производителей к участию в программе импортозамещения и осваивать производство новой высокотехнологичной техники и технологий.

Реализация проекта намечена с 2019 по 2022 год. Соглашение должно помочь увеличить производство предприятиями Воронежской области продукции для нефтяной отрасли, повышению их научно-технического и конструкторского потенциала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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