"Он хочет меня убить": женщина из Воронежской области снова и снова клевещет на мужа
35-летняя женщина из Петропавловского района снова и снова сообщает в полицию об угрозах со стороны 43-летнего мужа - и всякий раз сама попадает под суд. Разбираясь в этой истории, нельзя рубить с плеча - в ней немало нюансов.
Женщину лишили родительских прав за любовь к алкоголю. В конце ноября прошлого года, пока она отсутствовала, муж отвез их девятимесячную дочь в "Дом ребенка". В декабре рассказал об этом супруге.
- Жена сильно разозлилась и решила навредить супругу, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Она сообщила в полицию, что мужчина угрожал ей, держа в руках нож.
Однако стражи порядка доказали, что он физически не мог этого сделать в конкретный день, и завели в отношении женщины дело за ложный донос. Суд назначил ей год условно. Эта мера никак на даму не повлияла. Вскоре она снова повторила: муж угрожает с ножом в руках!
- Мужчина в тот момент находился на лечении в медицинском учреждении, которое не покидал, - отрезают в полиции.
И вот еще одно дело о ложном доносе. Женщина в итоге призналась, что придумала обвинения. Наказание определит суд.
ИСТОЧНИК KP.RU