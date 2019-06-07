2019-06-07T16:29:55+03:00
Происшествия

"Он хочет меня убить": женщина из Воронежской области снова и снова клевещет на мужа

Один раз ей дали год условно. Что будет во второй?
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Василий ХОДАРЕВ
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35-летняя женщина из Петропавловского района снова и снова сообщает в полицию об угрозах со стороны 43-летнего мужа - и всякий раз сама попадает под суд. Разбираясь в этой истории, нельзя рубить с плеча - в ней немало нюансов.

Женщину лишили родительских прав за любовь к алкоголю. В конце ноября прошлого года, пока она отсутствовала, муж отвез их девятимесячную дочь в "Дом ребенка". В декабре рассказал об этом супруге.

- Жена сильно разозлилась и решила навредить супругу, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Она сообщила в полицию, что мужчина угрожал ей, держа в руках нож.

Однако стражи порядка доказали, что он физически не мог этого сделать в конкретный день, и завели в отношении женщины дело за ложный донос. Суд назначил ей год условно. Эта мера никак на даму не повлияла. Вскоре она снова повторила: муж угрожает с ножом в руках!

- Мужчина в тот момент находился на лечении в медицинском учреждении, которое не покидал, - отрезают в полиции.

И вот еще одно дело о ложном доносе. Женщина в итоге призналась, что придумала обвинения. Наказание определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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