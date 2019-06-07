2019-06-07T16:12:22+03:00
Общество

Губернатор Воронежской области принял участие в пленарной сессии ПМЭФ-2019

Речь шла о технологической революции, цифровизации и изменениях в системе образования.
Олег ИВАНОВ
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Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. В первый день работы, 6 июня, Александр Гусев посетил пленарную сессию ПМЭФ-2019 «Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди».

В работе площадки приняли участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор, председатель совета правления и исполнительного комитета Royal Philips Франс ван Хаутен, зампредседателя правления, главный исполнительный директор Huawei Го Пин.

В ходе пленарной сессии речь шла о технологической революции, цифровизации, информационных платформах, о новых профессиях, изменениях в системе образования.

:- Лидерством можно только заразить, это такой азарт. Оно передается только от человека к человеку, и никак по-другому. Очень много разговоров начинается о том, что вот сейчас автоматизация рабочих мест, искусственный интеллект, и человек станет не нужен. Я категорически не верю. Цена человеческих решений, значимость лидерства; все равно главное - люди. Почти любой руководитель говорит: дайте мне десяток, ну хотя бы десяток, если два, совсем великолепно, толковых лидеров, и я решу любую нерешаемую задачу, - отметил Сергей Кириенко на пленарной сессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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