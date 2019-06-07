2019-06-07T16:11:49+03:00
Общество

В День России в центре Воронежа пройдет ярмарка

На ней можно будет купить продукты от производителей
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Ярмарка откроется с 9 утра.Ярмарка откроется с 9 утра.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

День России, отмечаемый, если кто забыл, 12 июня, а также 85-летие Воронежской области в столице Черноземья решили отметить сельскохозяйственной ярмаркой.

У Центрального рынка со стороны улицы Куколкина 12 июня с 9 утра появятся палатки, где будут торговать мясом, колбасой и другими мясными продуктами, а также молоком, сырами, овощами, фруктами и ягодами. Кроме того, там можно будет купить мед и разные кондитерские вкусняшки.

Напомним, идея таких ярмарок, которые в последнее время проходят все реже, состоит в том, чтобы дать людям возможность сэкономить, покупая товары у производителей без наценок посредников. Да и для сельчан это неплохая возможность заработать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Менеджер воронежской фирмы решил, что может взять из кассы 6 миллионов рублей
Воронежского рецидивиста, отправившего человека на тот свет еще во времена СССР, снова будут судить за убийство
Cледователи: «Работникам воронежского завода «РАСКО» выплатили оставшиеся долги – 25 миллионов рублей»
Дамы в шляпках: после визита мошенниц 86-летнему воронежцу стало плохо
Правительство Воронежской области подписало соглашение с ПАО «Роснефть» на ПМЭФ-2019
"Он хочет меня убить": женщина из Воронежской области снова и снова клевещет на мужа
Губернатор Воронежской области принял участие в пленарной сессии ПМЭФ-2019
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары
«Мы сохраняем традиционные технологии с момента запуска нашего завода»
Комплексное развитие сельских территорий в Воронежской области поддержат законодательно
"Системные нарушения": глава Росздравназдора прокомментировал гибель пациентки в Воронежском онкодиспансере