В День России в центре Воронежа пройдет ярмарка

СЕГОДНЯ 16:11 2019-06-07T16:11:49+03:00

На ней можно будет купить продукты от производителей

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День России, отмечаемый, если кто забыл, 12 июня, а также 85-летие Воронежской области в столице Черноземья решили отметить сельскохозяйственной ярмаркой.

У Центрального рынка со стороны улицы Куколкина 12 июня с 9 утра появятся палатки, где будут торговать мясом, колбасой и другими мясными продуктами, а также молоком, сырами, овощами, фруктами и ягодами. Кроме того, там можно будет купить мед и разные кондитерские вкусняшки.

Напомним, идея таких ярмарок, которые в последнее время проходят все реже, состоит в том, чтобы дать людям возможность сэкономить, покупая товары у производителей без наценок посредников. Да и для сельчан это неплохая возможность заработать.

ИСТОЧНИК KP.RU