2019-06-07T15:48:57+03:00
Общество

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

В лесах усилят патрули, ловящие любителей незаконных шашлыков
Юрий КОЗЛОВ
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Лесные пожары уничтожают деревья на огромной площади.Лесные пожары уничтожают деревья на огромной площади.Фото: из архива «КП»
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Спасатели получили от синоптиков штормовое предупреждение о возникшей из-за сильной жары пожароопасной ситуации, относящейся к пятому классу (показателю, насколько быстро может распространяться огонь). Так вот, в данном случае пламя вспыхивает от любого самого ничтожного повода – брошенного окурка даже разбитого стекла, на которое упал луч солнца. При этом пожар распространяется очень быстро и оперативно потушить его можно только на начальной стадии.

Отдельно сотрудники МЧС предупреждают любителей жарить шашлыки на открытом огне, несмотря на запреты. Их просят иметь в виду – леса и лесополосы в ближайшие дни будут усиленно патрулировать. Попадетесь - нарветесь на большие штрафы – для обычных граждан от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, для юрлиц – от 400 до 500 тысяч.

Родителей просят объяснить детям, что разжигание костров, даже подпаливание пуха может привести к большому пожару. Если увидели сильный дым, немедленно набирайте телефон доверия – 8(473)277-99-00, а также 112 или 101. Звонки по этим номерам бесплатные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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