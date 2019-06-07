2019-06-07T15:49:32+03:00
Происшествия

"Системные нарушения": глава Росздравназдора прокомментировал гибель пациентки в Воронежском онкодиспансере

По предварительным данным ведомства, в учреждении существовали проблемы с техобслуживанием оборудования
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Лечебный корпус, где произошло ЧП.Лечебный корпус, где произошло ЧП.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Руководитель Росздравнадзора РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС раскрыл предварительные итоги проверки Воронежского онкодиспансера, которая началась после гибели 51-летней пациентки на аппарате лучевой терапии. По его словам, ЧП связано с "системными нарушениями, связанными с техническим обслуживанием оборудования".

Мурашко также отметил, что "действия персонала и стандартные операционные процедуры при работе с техникой" также требуют совершенствования. После окончания проверки онкодиспансер получит предписание с точными требованиями.

Глава Росздравнадзора добавил, что производителя оборудования вызвали из Чехии в Россию.

Напомним, по факту гибели пациентки cледователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальная ответственность виновнику ЧП - три года лишения свободы и запрет на тот же срок заниматься профессиональной деятельностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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