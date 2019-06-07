В Воронежской области будут судить женщину, зверски убившую мать гражданского мужа
Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 40-летней жительницы села Третьяки Лискинского района.
По данным следствия, в феврале 2019 года в одном из частных домов села пьяная женщина набросилась на 80-летнюю мать своего сожителя и стала ее бить руками и ногами по голове и по телу. Старушка получила страшные травмы, от которых умерла.
Женщина убила мать сожителя в этом доме.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
- На предварительном следствии женщина признала свою вину. Ее также подтверждают показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления, а также заключения судебных экспертиз, - рассказал заместитель руководителя следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Алексей Токарев. – По части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» ей грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU