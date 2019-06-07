2019-06-07T15:13:41+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить женщину, зверски убившую мать гражданского мужа

Она измолотила бабушку руками и ногами
Юрий КОЗЛОВ
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Комната, где произошло убийство.Комната, где произошло убийство.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 40-летней жительницы села Третьяки Лискинского района.

По данным следствия, в феврале 2019 года в одном из частных домов села пьяная женщина набросилась на 80-летнюю мать своего сожителя и стала ее бить руками и ногами по голове и по телу. Старушка получила страшные травмы, от которых умерла.

Женщина убила мать сожителя в этом доме. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Женщина убила мать сожителя в этом доме.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- На предварительном следствии женщина признала свою вину. Ее также подтверждают показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления, а также заключения судебных экспертиз, - рассказал заместитель руководителя следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Алексей Токарев. – По части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» ей грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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