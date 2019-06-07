2019-06-07T15:02:40+03:00
Общество

Сонный сотрудник воронежской полиции тихо отправился на пенсию

Водителя, уснувшего посреди дороги, пьяным не признали
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сотрудники ГИБДД попали в затруднительную ситуацию. С одной стороны, есть подозрение, что мужчина за рулем нетрезв. С другой стороны, машина стоит на месте - значит, он не водитель.Сотрудники ГИБДД попали в затруднительную ситуацию. С одной стороны, есть подозрение, что мужчина за рулем нетрезв. С другой стороны, машина стоит на месте - значит, он не водитель.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Глава общественного движения "Дорожный контроль - Воронеж" Вадим Серов опубликовал видео, в котором прояснил судьбу одного из героев прошлых роликов - уснувшего посреди дороги подполковника полиции.

Напомним, в ночь с 12 на 13 апреля воронежцы запечатлели на видео странную ситуацию. На улице 25 Января прямо посреди дороги стоял заведенный автомобиль, внутри спокойно дремал водитель. Как позже выяснилось, это был высокопоставленный полицейский. В ГУ МВД по Воронежской области сообщили о проведении служебной проверки.

В итоге в полиции не подтвердили, что водитель был пьян. Однако рассказали, что ему внесли дисциплинарное взыскание за использование подменных номеров. И вот - продолжение истории. Подполковник вышел на пенсию по выслуге лет.

- Не возникло бы этого видео на нашем канале, он бы и дальше продолжил службу. Но, к сожалению для него, служба была прекращена. Видимо, ему дали возможность уйти на пенсию самостоятельно, и пожелали счастливого пути. Жаль, что ушел не по статье, - заключает Вадим Серов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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