Сонный сотрудник воронежской полиции тихо отправился на пенсию
Глава общественного движения "Дорожный контроль - Воронеж" Вадим Серов опубликовал видео, в котором прояснил судьбу одного из героев прошлых роликов - уснувшего посреди дороги подполковника полиции.
Напомним, в ночь с 12 на 13 апреля воронежцы запечатлели на видео странную ситуацию. На улице 25 Января прямо посреди дороги стоял заведенный автомобиль, внутри спокойно дремал водитель. Как позже выяснилось, это был высокопоставленный полицейский. В ГУ МВД по Воронежской области сообщили о проведении служебной проверки.
В итоге в полиции не подтвердили, что водитель был пьян. Однако рассказали, что ему внесли дисциплинарное взыскание за использование подменных номеров. И вот - продолжение истории. Подполковник вышел на пенсию по выслуге лет.
- Не возникло бы этого видео на нашем канале, он бы и дальше продолжил службу. Но, к сожалению для него, служба была прекращена. Видимо, ему дали возможность уйти на пенсию самостоятельно, и пожелали счастливого пути. Жаль, что ушел не по статье, - заключает Вадим Серов.
ИСТОЧНИК KP.RU