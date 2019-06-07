Воронежцы обсудят проект музея ВДВ в парке Победы

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-07T14:47:51+03:00

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В мэрии сообщили о назначении даты публичного обсуждения проекта музея ВДВ, который планируют разместить в парке Победы (улица Генерала Лизюкова, 42в), что недалеко от ТРЦ «Арена». Надо взять с собой паспорт и прийти 24 июня к 15.00 (а лучше раньше) в Дом архитекторов (улица Плехановская, 22).

- С просьбой создать музей выступили ветераны ВДВ. Автор его проекта Сергей Забнин планирует возвести у подножия памятника одноэтажное здание. Какие там будут размещены экспонаты, сейчас решают. При строительстве срубят несколько деревьев. Их будет немного, сколько конкретно, пока трудно сказать. Однако после завершения строительства музея вместо вырубленных посадят новые, - пообещали в управлении информации мэрии Воронежа.

С проектами музея, а также благоустройства прилегающего парка Победы можно будет ознакомиться с 7 июня в городском управлении экологии (улица 25 Октября, 37, кабинет № 7). Задавать вопросы также предлагают по телефону 228-31-73, либо отправлять их по электронной почте nnshabanova@cityhall.voronezh-city.ru

ИСТОЧНИК KP.RU