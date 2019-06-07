Москвич отдал элитный внедорожник воронежскому автослесарю-обманщику

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-07T13:51:47+03:00

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Визит на воронежский автосервис закончился для 73-летнего москвича исчезновением машины и денег. В апреле прошлого года мужчина угодил в ДТП в Россошанском районе на своем внедорожнике "Форд-Рейнджер". Автомобиль получил серьезные повреждения. Москвич решил отремонтировать его на месте, а не тащить домой на эвакуаторе.

Машину взялся привести в чувство 29-летний парень. Хозяин "Форда" оставил авто, отдал часть денег и отправился домой. А далее автослесарь просто кормил клиента завтраками, ссылаясь на необходимость заказать то одну редкую деталь, то другую. За несколько месяцев владелец машины перевел на ремонт более 400 тысяч рублей. А в ноябре ремонтник перестал выходить на связь.

Полицейские быстро нашли и горе-работника, и машину. Оказалось, что никаких ремонтных работ с ней не происходило - она просто отдыхала в отстойнике. Выяснилось, что умением ремонтировать автомобили мужчина не обладает. Теперь его будут судить за мошенничество. Максимальное наказание - шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU