2019-06-07T13:51:47+03:00
Происшествия

Москвич отдал элитный внедорожник воронежскому автослесарю-обманщику

Горе-работника будут судить за мошенничество на 400 тысяч рублей
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Визит на воронежский автосервис закончился для 73-летнего москвича исчезновением машины и денег. В апреле прошлого года мужчина угодил в ДТП в Россошанском районе на своем внедорожнике "Форд-Рейнджер". Автомобиль получил серьезные повреждения. Москвич решил отремонтировать его на месте, а не тащить домой на эвакуаторе.

Машину взялся привести в чувство 29-летний парень. Хозяин "Форда" оставил авто, отдал часть денег и отправился домой. А далее автослесарь просто кормил клиента завтраками, ссылаясь на необходимость заказать то одну редкую деталь, то другую. За несколько месяцев владелец машины перевел на ремонт более 400 тысяч рублей. А в ноябре ремонтник перестал выходить на связь.

Полицейские быстро нашли и горе-работника, и машину. Оказалось, что никаких ремонтных работ с ней не происходило - она просто отдыхала в отстойнике. Выяснилось, что умением ремонтировать автомобили мужчина не обладает. Теперь его будут судить за мошенничество. Максимальное наказание - шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже начинается консервация Ротонды
В Воронеже один грузовик опрокинул другого на бок: трое раненых
В Воронеже половину Северного моста перекроют до конца лета
В Воронеже проект реконструкции дороги на Острогожской вынесли на публичные слушания
На предприятии в Воронежской области делали комбикормы с ГМО
В Воронежской области фура с полуприцепом сбила школьницу
Воронежский общепит за 2018 год заплатил штрафы на 1,3 миллиона рублей
Воронеж стал центром Всероссийского театрального марафона
Трогательная белочка призывает воронежцев поить животных в жару
Вице-губернатор Воронежской области сломал руку
В Воронеже нашлись родственники потерявшего память мальчика
В Воронеже на выходных синоптики обещают удушающую жару с грозой
Девушка из Воронежа жалуется на то, что ей отключили газ из-за грехов соседей
Американцы показали воронежцам, как понимают Платонова
В Воронеже разыскивают родственников потерявшего память подростка