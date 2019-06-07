В Воронеже начинается консервация Ротонды

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-07T13:18:12+03:00

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Стартуют работы по консервации Ротонды - здания областной клинической больницы, разрушенного во время боев за Воронеж. По данным источников в облправительстве, деньги будут выделены из регионального бюджета. Консервацию намерены проводить без помощи федеральных властей.

- На сохранение здания-памятника Воронежской областной клинической больницы 1930-х годов выделен первый транш в 9 миллионов рублей, что составляет практически половину стоимости всех работ, - сообщает источник.

Как будет проходить консервация? Сначала удалят излишки арматуры, которые колеблются и разрушают конструкцию. Бетонные столбы и перекрытия очистят с помощью сжатого воздуха и укрепят дополнительными стяжками. После этого здание обработают водоотталкивающими составами, чтобы избежать дальнейшего разрушения.

ИСТОЧНИК KP.RU