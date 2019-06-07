В Воронеже один грузовик опрокинул другого на бок: трое раненых

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-07T13:14:05+03:00

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На переезде на улице Дубровина в микрорайоне, в народе называемом Машмет, утром в пятницу, 7 июня, случилось крупное ДТП.

Об аварии в ГИБДД сообщили в 9.45. Автоинспекторы выяснили, что «КамАЗ», которым управлял 60-летний мужчина, врезался в грузовик «Фотон» (им рулил 57-летний водитель). После удара «Фотон» опрокинулся на бок. Досталось и ехавшей мимо легковушке – «Киа-Серрато». В ней, правда, никто не пострадал. А вот водителей обоих грузовиков и 60-летнюю пассажирку «КамАЗа» отвезли в больницу.

Обстоятельства ДТП продолжают выяснять.

ИСТОЧНИК KP.RU