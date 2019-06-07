2019-06-07T13:14:05+03:00
Происшествия

В Воронеже один грузовик опрокинул другого на бок: трое раненых

ДТП случилось на Машмете [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
После аварии грузовик "Фотон" упал на бок.После аварии грузовик "Фотон" упал на бок.Фото: Сергей Скрипцов.
Изменить размер текста:

На переезде на улице Дубровина в микрорайоне, в народе называемом Машмет, утром в пятницу, 7 июня, случилось крупное ДТП.

Об аварии в ГИБДД сообщили в 9.45. Автоинспекторы выяснили, что «КамАЗ», которым управлял 60-летний мужчина, врезался в грузовик «Фотон» (им рулил 57-летний водитель). После удара «Фотон» опрокинулся на бок. Досталось и ехавшей мимо легковушке – «Киа-Серрато». В ней, правда, никто не пострадал. А вот водителей обоих грузовиков и 60-летнюю пассажирку «КамАЗа» отвезли в больницу.

Обстоятельства ДТП продолжают выяснять.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Москвич отдал элитный внедорожник воронежскому автослесарю-обманщику
В Воронеже начинается консервация Ротонды
В Воронеже половину Северного моста перекроют до конца лета
В Воронеже проект реконструкции дороги на Острогожской вынесли на публичные слушания
На предприятии в Воронежской области делали комбикормы с ГМО
В Воронежской области фура с полуприцепом сбила школьницу
Воронежский общепит за 2018 год заплатил штрафы на 1,3 миллиона рублей
Воронеж стал центром Всероссийского театрального марафона
Трогательная белочка призывает воронежцев поить животных в жару
Вице-губернатор Воронежской области сломал руку
В Воронеже нашлись родственники потерявшего память мальчика
В Воронеже на выходных синоптики обещают удушающую жару с грозой
Девушка из Воронежа жалуется на то, что ей отключили газ из-за грехов соседей
Американцы показали воронежцам, как понимают Платонова
В Воронеже разыскивают родственников потерявшего память подростка