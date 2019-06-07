2019-06-07T12:29:47+03:00
Общество

В Воронеже проект реконструкции дороги на Острогожской вынесли на публичные слушания

Они пройдут 9 июля в Доме архитектора
Олег КУЗНЕЦОВ
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Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление о публичных слушаниях проекта реконструкции дороги на улице Острогожской на участке от улицы Теплоэнергетиков до съезда к плотине.

Обновленную дорогу, по данным документа, сделают на 2,5 километрах. Ее ширина в отдельных местах будет 21,5 метров, но будут и участки почти вдвое просторнее – до 43 метров. На дороге планируют четыре полосы – по две в каждый стороны. Также оборудуют разделительную полосу шириной 3,5 метра. По обновленному участку дороги можно будет ехать со средней скоростью 70 км/час.

Дорогу сделают в связи с тем, что в этом месте строят новый микрорайон «Ласточкино», дома возводит ДСК.

Публичные слушания проекта пройдут в Доме архитектора (улица Плехановская, 22) 9 июля. Начнутся они с 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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