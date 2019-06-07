2019-06-07T11:54:25+03:00
Общество

На предприятии в Воронежской области делали комбикормы с ГМО

Организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Специалисты Россельхознадзора в ходе проверки работы ОАО «Верхнехавский элеватор» обнаружили в комбикормах для свиней, сделанных на этом предприятии, ГМО растительного происхождения. Это стало известно после проведения анализов в Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории. В документах на эту продукцию об этой составляющей продукции умолчали. Комбикормы с ГМО работники элеватора продали в ООО «Селекционно-гибридный центр».

Предприятию выдали предписание о необходимости устранения нарушений. Арбитражный суд Воронежской области оштрафовал организацию на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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