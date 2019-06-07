В Воронежской области фура с полуприцепом сбила школьницу

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-07T11:25:31+03:00

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В четверг, 6 июня, в 21.30 в Павловском районе случилось ДТП, в котором пострадала девочка-подросток.

- На 645 километре трассы «Дон» 51-летний житель Ростовской области, ехавший на грузовике «Фредлайнер» с полуприцепом, сбил 16-летнюю школьницу. Девочка шла через дорогу по «зебре». Удар, видимо, пришелся по касательной. Школьница получила травмы, ее отвезли в больницу, но ее жизнь вне опасности. А вот водителю в ходе начатой нашими сотрудниками проверки придется объяснять, почему он не затормозил перед пешеходным переходом, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU