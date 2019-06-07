2019-06-07T11:25:31+03:00
Происшествия

В Воронежской области фура с полуприцепом сбила школьницу

Девочка попала в больницу
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Девочку увезли в больницу.Девочку увезли в больницу.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В четверг, 6 июня, в 21.30 в Павловском районе случилось ДТП, в котором пострадала девочка-подросток.

- На 645 километре трассы «Дон» 51-летний житель Ростовской области, ехавший на грузовике «Фредлайнер» с полуприцепом, сбил 16-летнюю школьницу. Девочка шла через дорогу по «зебре». Удар, видимо, пришелся по касательной. Школьница получила травмы, ее отвезли в больницу, но ее жизнь вне опасности. А вот водителю в ходе начатой нашими сотрудниками проверки придется объяснять, почему он не затормозил перед пешеходным переходом, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Москвич отдал элитный внедорожник воронежскому автослесарю-обманщику
В Воронеже начинается консервация Ротонды
В Воронеже один грузовик опрокинул другого на бок: трое раненых
В Воронеже половину Северного моста перекроют до конца лета
В Воронеже проект реконструкции дороги на Острогожской вынесли на публичные слушания
На предприятии в Воронежской области делали комбикормы с ГМО
Воронежский общепит за 2018 год заплатил штрафы на 1,3 миллиона рублей
Воронеж стал центром Всероссийского театрального марафона
Трогательная белочка призывает воронежцев поить животных в жару
Вице-губернатор Воронежской области сломал руку
В Воронеже нашлись родственники потерявшего память мальчика
В Воронеже на выходных синоптики обещают удушающую жару с грозой
Девушка из Воронежа жалуется на то, что ей отключили газ из-за грехов соседей
Американцы показали воронежцам, как понимают Платонова
В Воронеже разыскивают родственников потерявшего память подростка