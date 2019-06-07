Воронеж стал центром Всероссийского театрального марафона

СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-07T11:05:20+03:00

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Как известно, 2019 год президент Владимир Путин объявил Годом театра. Чтобы придать этому событию еще большую содержательность и зрелищность, 18 января с Приморской сцены Мариинского театра по стране зашагал театральный марафон, в который вовлечены актеры, режиссеры, драматурги и все, кто причастен к сценическому искусству. Программу Всероссийского марафона составляют спектакли, мастер-классы, лекции, уличные представления, творческие встречи и многие другие интересные мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU