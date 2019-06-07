2019-06-07T11:05:20+03:00
Общество

Воронеж стал центром Всероссийского театрального марафона

В среду, 5 июня, столица Черноземья первой в ЦФО встретила Всероссийский театральный марафон
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Как известно, 2019 год президент Владимир Путин объявил Годом театра. Чтобы придать этому событию еще большую содержательность и зрелищность, 18 января с Приморской сцены Мариинского театра по стране зашагал театральный марафон, в который вовлечены актеры, режиссеры, драматурги и все, кто причастен к сценическому искусству. Программу Всероссийского марафона составляют спектакли, мастер-классы, лекции, уличные представления, творческие встречи и многие другие интересные мероприятия.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Москвич отдал элитный внедорожник воронежскому автослесарю-обманщику
В Воронеже начинается консервация Ротонды
В Воронеже один грузовик опрокинул другого на бок: трое раненых
В Воронеже половину Северного моста перекроют до конца лета
В Воронеже проект реконструкции дороги на Острогожской вынесли на публичные слушания
На предприятии в Воронежской области делали комбикормы с ГМО
В Воронежской области фура с полуприцепом сбила школьницу
Воронежский общепит за 2018 год заплатил штрафы на 1,3 миллиона рублей
Трогательная белочка призывает воронежцев поить животных в жару
Вице-губернатор Воронежской области сломал руку
В Воронеже нашлись родственники потерявшего память мальчика
В Воронеже на выходных синоптики обещают удушающую жару с грозой
Девушка из Воронежа жалуется на то, что ей отключили газ из-за грехов соседей
Американцы показали воронежцам, как понимают Платонова
В Воронеже разыскивают родственников потерявшего память подростка