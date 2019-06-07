Трогательная белочка призывает воронежцев поить животных в жару
Пост с этим призывом разместили в соцсети
Белочку напоили, помощи добрых людей ждут другие животные.Фото: "Мой и твой Воронеж".
Изменить размер текста:
В выходные в Воронеже усилится жара. Если люди могут напиться воды из фильтра или если уж совсем приспичит, из-под крана, то животным это сделать значительно труднее. Поэтому один из пользователей соцсети, сердобольный человек, разместил пост в паблике «Мой и твой Воронеж», в котором призвал поить братьев наших меньших в жару. Иллюстрацией к этому стала трогательная белочка, посасывающая воду из бутылки.
Напомним, в выходные синоптики сулят горожанам не только жару, но и грозу. Так что запасайтесь зонтами и водой для животных, и будет вам счастье!
ИСТОЧНИК KP.RU