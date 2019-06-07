Трогательная белочка призывает воронежцев поить животных в жару

СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-07T11:54:46+03:00

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В выходные в Воронеже усилится жара. Если люди могут напиться воды из фильтра или если уж совсем приспичит, из-под крана, то животным это сделать значительно труднее. Поэтому один из пользователей соцсети, сердобольный человек, разместил пост в паблике «Мой и твой Воронеж», в котором призвал поить братьев наших меньших в жару. Иллюстрацией к этому стала трогательная белочка, посасывающая воду из бутылки.

Напомним, в выходные синоптики сулят горожанам не только жару, но и грозу. Так что запасайтесь зонтами и водой для животных, и будет вам счастье!

ИСТОЧНИК KP.RU