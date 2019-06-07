Вице-губернатор Воронежской области сломал руку

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-07T09:54:20+03:00

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Источник «КП» сообщил о неприятности, случившейся с представителем верхушки администрации Воронежской области. Один из заместителей Александра Гусева, руководитель аппарата губернатора и регионального правительства Сергей Трухачев сломал руку, и, естественно, отправился на больничный.

В связи с этим возникла «напряженка» в перераспределении обязанностей. Дело в том, что руководитель управления региональной политики Сергей Соколов, который по роду своей деятельности мог временно подменить Трухачева, ушел в отпуск. А высшее руководство, первый зам губернатора Виталий Шабалатов и сам глава области Александр Гусев, сейчас находятся на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Таким образом, из верхушки правительства остался только первый заместитель председателя правительства Владимир Попов. На него, видимо, и выпадет в ближайшее время дополнительная нагрузка.

ИСТОЧНИК KP.RU