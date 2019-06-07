В Воронеже нашлись родственники потерявшего память мальчика

СЕГОДНЯ 09:13 2019-06-07T09:13:44+03:00

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Объявились родственники 14-летнего мальчика, пришедшего за помощью вечером 6 июня в областную детскую больницу № 2. Подросток сказал, что ничего не помнит. Даже, как его зовут. И попросил помочь найти родственников.

Волонтеры воронежских поисковых отрядов разместили информацию о потерявшемся мальчике в соцсети. И достаточно быстро это дало результат. Уже утром в пятницу, 7 июня, родственники пришли в больницу. Впрочем, подростку все равно нужна медицинская помощь из-за амнезии (хорошо, если бы она была временная). Так что не исключено, что домой он сразу не поедет.

ИСТОЧНИК KP.RU