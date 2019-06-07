В Воронеже нашлись родственники потерявшего память мальчика
Вечером 6 июня он обратился за помощью в детскую больницу
Родственники объявились утром 7 июня.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.
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Объявились родственники 14-летнего мальчика, пришедшего за помощью вечером 6 июня в областную детскую больницу № 2. Подросток сказал, что ничего не помнит. Даже, как его зовут. И попросил помочь найти родственников.
Волонтеры воронежских поисковых отрядов разместили информацию о потерявшемся мальчике в соцсети. И достаточно быстро это дало результат. Уже утром в пятницу, 7 июня, родственники пришли в больницу. Впрочем, подростку все равно нужна медицинская помощь из-за амнезии (хорошо, если бы она была временная). Так что не исключено, что домой он сразу не поедет.
ИСТОЧНИК KP.RU