В Воронеже на выходных синоптики обещают удушающую жару с грозой

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-07T08:57:09+03:00

В такую погоду хорошо гулять у фонтанов. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В Воронежском гидрометцентре дали прогноз погоды на ближайшие выходные. По данным синоптиков, жара сохранится и даже усилится.

- С юга будет двигаться небольшой циклон, в связи с этим есть вероятность дождя с грозой, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Правда, на температуре это не скажется- ночами на выходных будет немного прохладно, а вот днем – жарко. Похожая погода сохранится и в будние дни следующей рабочей недели.

В ночь на субботу, 8 июня, синоптики обещают +16 градусов при пасмурной погоде. Днем столбик термометра поднимется до +30, возможен дождь с грозой.

Ненастье не прекратится и ночь на воскресенье, 9 июня, будет +17 градусов. Днем дождь с грозой прекратится, солнце будет то выглядывать из-за тучи, то вновь в них прятаться. Температура поднимется до +30.

В ночь на понедельник, 10 июня, велика вероятность грозы, будет совсем уже тепло - +18 градусов. Днем снова обещают +30 при переменной облачности.

Ночью во вторник, 11 июня, обойдется без дождя с грозой и немного похолодает – до +17 градусов. Днем синоптики обещают солнечную погоду без облаков, будет очень жарко - +31.

Напомним, синоптики дали подробный прогноз на июнь 2019 года, где спрогнозировали резкое увеличение количества осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU