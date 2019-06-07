2019-06-07T08:16:23+03:00
Общество

Девушка из Воронежа жалуется на то, что ей отключили газ из-за грехов соседей

По ее словам, голубого топлива нет в нескольких домах на улице Ленинградской
Яков СТРОГОВ
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Татьяна Щербакова по милости соседей на неопределенное время лишилась возможности пользоваться газом.Татьяна Щербакова по милости соседей на неопределенное время лишилась возможности пользоваться газом.Фото: из архива «КП»
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В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Татьяна Щербакова рассказала, что в четверг, 6 июня, пришла домой с работы, и тут ее ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что в квартире нет газа. Она позвонила в соответствующую службу. И узнала, что ей отключили газ из-за того, что не у всех соседей заключены договоры на техобслуживание. И сообщили, что схожие проблемы еще в нескольких домах на улице Ленинградской. Девушка задается справедливым вопросом – за что тогда она платит 800 рублей.

В комментариях к посту мнения разделились. Одни считают, что все газовики делают по закону, и надо судиться с соседями. У других противоположная точка зрения – что надо подавать иск именно на поставщиков «голубого топлива».

Но очевидно, что если не с законной, то с человеческой точки зрения негодование девушки можно понять. Почему-то козлами отпущения у нас часто делают людей, которые совершенно не виноваты в возникновении той или иной проблемы…

ИСТОЧНИК KP.RU

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