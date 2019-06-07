Американцы показали воронежцам, как понимают Платонова

СЕГОДНЯ 07:17 2019-06-07T07:17:59+03:00

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В Платоновской программе Платоновфеста в этом году несколько иностранных спектаклей по произведениям нашего писателя. В частности, на родину Платонова привез на гастроли свою постановку «14 красных избушек» театр Medicine Show Theatre Ensemble из Нью-Йорка. В то время, как на Западе больше всего знают Достоевского, ставят преимущественно Чехова и Толстого, это весьма неожиданный выбор.

- Это наша фишка – мы стараемся выбирать не самые известные произведения. В 2017-м театр провел сезон русских пьес, мы посвятили его 100-летию Великой Октябрьской революции. Среди переводов были и «14 красных избушек» по Платонову, мы поняли, что хотим поставить этого автора, - рассказала актриса Фэй Гринбаум.

Труппа призналась, что это оказалось нелегкой затеей: тяжело понять события, которым нет аналога в Америке.

- Как объяснить американцам, что такое коллективизация? У нас было полное шоковое погружение. Мы старались уважительно относиться к тексту. Он многослойный, мы открывали для себя его глубины, новые смыслы, - рассказали режиссер Иоан Арделин и помощник режиссера Джоэл Бернстайн.

Актриса Фэй Гринбаум в середине 70-х восемь лет прожила в Советском Союзе, она прекрасно говорит по-русски и помогала с восприятием текста.

- Самой главной проблемой стал перевод. Когда я прочитала пьесу, мне стало плохо. Очень тяжело на душе. Потребовалось несколько дней, чтобы «пережить» это чувство, – отметила актриса. - Потом я прочитала перевод, и оказалось, это два разных текста. Адаптация была более литературной, не для игры в театре. Я старалась объяснить коллегам, что в том или ином месте хотел сказать Платонов. – Но это было не просто: таких людей, о которых рассказывает писатель, у нас нет.

- Я подметила несколько характерных черт у ваших людей - самоотверженность и безоглядную преданность делу, которое больше тебя самого. Россия прошла через болезненные моменты, сохранив душу, человечность. В Америке мы часто сталкиваемся с апатией и безынициативностью, - рассказала актриса Тара Стайнберг. - Мне было интересно играть Суениту. Я старалась найти что-то универсальное. Например, что молодые матери везде пытаются выжить.

Труппа считает, что достигла главного: спектакль заставляет думать и сопереживать.

- Знаете, когда мы в 2017-м решили ставить Платонова, в интернете практически не было информации о нем на английском. В 2019-м ее стало гораздо больше, - напоследок сказал режиссер Иоан Арделин.

ИСТОЧНИК KP.RU