В Воронеже разыскивают родственников потерявшего память подростка

6 Июнь 23:29 2019-06-06T23:32:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежцев просят помочь найти родственников подростка, который вечером 6 июня обратился в областную детскую больницу №2. Как рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Воронеж" у ребенка потеря памяти. Мальчик даже не помнит, как его зовут.

Как уточняют поисковики, на вид подростку лет 14. Его рост - 165 см, имеет худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза. Одет ребенок в черную майку и шорты, с собой у него велосипед и синий рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о мальчике или его родных, просят связаться с волонтерами по номеру 8-800-700-54-52 или обратиться в экстренные службы 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU