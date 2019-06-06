2019-06-06T23:08:36+03:00
Общество

На въездах в Воронежскую область могут появиться «черноземные» кубы

Необычную концепцию въездного знака предложил известный городской архитектор
Олег ИВАНОВ
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Такую концепцию предложил воронежский архитекторТакую концепцию предложил воронежский архитектор
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Воронежский архитектор Роман Пупавцев, известный, например, тем, что спроектировал Зеленый театр в Центральном парке города, представил концепцию въездного знака в наш регион. В итоге был представлен впечатляющих размеров черный куб с белой надписью «Воронежская область».

Роман Пупавцев рассказал, что поиск идеи начался с того, что были собраны все отождествляющие признаки Воронежской области, которые должны были стать частью одного целого, единого образа.

- Они равноценны и поэтому не могут быть выделены отдельно. Таким образом, в основу идеи объединения основных признаков легло понятие самого ценного, того, что их «породило», - написал в соцсетях воронежский архитектор.

Образом, который объединил сельское хозяйство, вклад Петра I, а также достижения Нобелевских лауреатов и многих других воронежцев, ста чернозем. Именно тот «кубик» воронежского чернозема, который стал всемирным эталоном на ЭКСПО-1889 года в Париже.

Однако Роман Пупавцев планирует, что на въезде в Воронежскую область будет не просто образ в виде архитектурного произведения. Этот образ будет к тому же наделен смыслом: площадка перед должна стать местом отдыха для путешественников. Объект несет функцию визит-центра, в помещении которого будут проецироваться достопримечательности Воронежской области.

А как вам такая идея?

А как вам такая идея?

ИСТОЧНИК KP.RU

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