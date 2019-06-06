В Воронежской области в начале 2019 года количество ДТП выросло на 3,8%

СЕГОДНЯ 19:31 2019-06-06T19:31:44+03:00

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За 5 месяцев 2019 года в Воронежской области зарегистрировано 990 дорожно-транспортных происшествий, в которых 110 человек погибли и 1241 получил ранения. Общее количество ДТП выросло на 3,8%, при этом количество погибших снизилось на 8,3%. Об этом на выездном заседании 6 июня сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов.

Главный госавтоинспектор затронул важную тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также вопросы реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Разработан и утвержден паспорт регионального проекта: сроки его реализации - 2019-2024 годы. Ожидается, что благодаря проекту удастся снизить смертность в результате ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU