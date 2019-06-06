2019-06-06T19:25:21+03:00
Общество

За ночь в Воронеже планируют обновить дорогу на улице Карла Маркса

Ремонт продолжится и на некоторых других участках
Олег ИВАНОВ
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С 6 на 7 июня в Воронеже планируется продолжить дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, полное обновление получат 23 улицы города. В этот раз с 22:00 до 6:00 ожидается:

– улица 20-летия ВЛКСМ: поднятие горловин колодцев;

– улица Карла Маркса (от улицы Таранченко до проспекта Революции и от улицы Кольцовской до ДС «Юбилейный»): устройство а/б покрытия;

– улица Плехановская: фрезерование а/б покрытия.

Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации. Администрация города просит владельцев автомобилей не парковать свои машины в зонах работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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