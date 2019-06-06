2019-06-06T19:12:58+03:00
Общество

Воронежский «Факел» первый матч нового сезона «ФНЛ» проведет с «Торпедо»

Вообще же до ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров
Олег ИВАНОВ
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На воронежский стадион должен вскоре вернуться большой футболНа воронежский стадион должен вскоре вернуться большой футболФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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На Кипре прошло очередное заседание Общего собрания Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Обсуждались варианты календаря на сезон 2019-2020 года. За основу был принят проект, согласно которому следующее первенство стартует 7 июля.

Кроме того, стало известно, какие клубы встретятся друг с другом в рамках первого круга: так, воронежский «Факел» примет на домашнем стадионе столичное «Торпедо». Но пока не известно, кто будет подводить «огнеопасных» к этой игре, да и ко всему чемпионату. Главный тренер «Факела» может уйти в ереванский «Арарат».

Вообще же до ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых должен пройти 23 ноября. В первой части сезона запланировано пять периодов, в которые пройдет по три тура в течение восьми-девяти дней: с 20 по 28 июля (3-5-й туры), с 10 по 18 августа (7-9-й туры), с 19 по 27 октября (18-20-й туры), с 4 по 10 апреля (30-32-й туры) и со 2 по 10 мая (35-37-й туры).

Возобновится первенство 9 марта 2020 года, а заключительный тур должен состояться 16 мая. Переходные матчи с командами РФПЛ пройдут 21 и 24 мая 2020 года.

Отметим, что в этом году «Факел», как и год назад, все-таки сохранил место в Футбольной национальной лиге – хотя все решил далеко не спортивный принцип, а отсутствие возможностей у некоторых других клубов содержать себя. Что же касается московского «Торпедо» - то оно как раз вернулось в ФНЛ по итогам минувшего сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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