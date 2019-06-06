2019-06-06T18:46:45+03:00
Общество

Воронежский бизнесмен Петр Вьюнов уступил долю в столичной компании «ВПМ Капиталъ»

Акции перешли гендиректору Владимиру Спивакову
Олег ИВАНОВ
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Воронежский бизнесмен Петр Вьюнов уступил долю столичной компании «ВПМ Капиталъ» гендиректору Владимиру Спивакову. Общая сумма контрактов фирмы оценивается в 1,5 млрд рублей. Основной вид деятельности компании – поставка сложных нетиповых металлоконструкций и мостовой стали на объекты транспортной инфраструктуры России. Работает с такими компаниями, как МКЖД и РЖД. Приоритетное направление - строительство и реконструкция путепроводов.

Как пояснил Петр Вьюнов изданию «Ъ-Черноземье», на данный момент он не видит необходимости своего участия в деятельности «ВПМ Капитал» и планирует заняться новыми проектами, например, в сфере коммерческой недвижимости».

ИСТОЧНИК KP.RU

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