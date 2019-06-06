В Воронеже снова продлили арест водителю «Мерседеса», сбившему курсанта МЧС

СЕГОДНЯ 18:10 2019-06-06T18:22:11+03:00

Теперь Вячеслав Дмитриенко будет сидеть в СИЗО по крайней мере до 9 июля [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

В среду, 5 июня, Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя СК о продлении ареста 45-летнему Вячеславу Дмитренко. Срок его пребывания в СИЗО заканчивался 9 июня. Доводы защиты, снова попытавшейся перевести Дмитренко под домашний арест, опять сочли неубедительными. В итоге пребывание в СИЗО продлили до 9 июля.

Напомним, Вячеслав Дмитренко попал за решетку после того, как 1 апреля в период с 14.30 до 15.30 на своем «Мерседесе» сбил 21-летнего курсанта МЧС Давида Геворгяна. В соцсети выложили видео, на котором четко заметно, что машина едет так, что о случайном наезде и речи быть не может. Геворгян, к счастью, остался жив, причем достаточно быстро выписался из БСМП, куда его привезли после ДТП.

Давида Геворгяна сбили, когда он стоял спиной к подъезжавшему "Мерседесу".Фото: из открытых источников

Задержали Вячеслава Дмитренко только 10 апреля. Почему, силовики не смогли объяснить. На суде мать Вячеслава, профессор воронежской медицинской академии Людмила Дмитренко, утверждала, что ее сын получил психологическую травму, когда умирал его отец, а в 2016 году его зверски избили (преступников не нашли), и психическое состояние еще ухудшилось. В итоге после этого инцидента, по словам матери, Вячеслав уже не мог обходиться без сильнодействующих лекарств. И даже курил «травку», чтобы заглушить боль. Ни предположить, кто снабжал сына марихуаной, ни объяснить, почему в 2017 году Вячеславу Дмитренко продлили права, несмотря на его болезнь, Людмила Борисовна не смогла.

Адвокату и матери скандально известного водителя не удалось добиться для него домашнего ареста.Фото: из архива «КП»

Кстати, в 2010 году в поликлинике № 8, которой одно время руководила Людмила Дмитренко, возник скандал. Прокуратура потребовала разобраться, почему в медучреждении выдавали справки, позволяющие получить права алкоголикам и наркоманам. Людмила Дмитренко, впрочем, заявила на суде, что к этому скандалу никакого отношения не имеет. Она также заявила, что хотела отобрать у сына водительское удостоверение, но не успела. Между тем ее сын еще до того, как сбил курсанта, успел получить 46 штрафов за грубые нарушения правил.

Курсанта воронежского института МЧС сбил "Мерседес".

ИСТОЧНИК KP.RU