Губернатор Александр Гусев: «Нам удалось выстроить действенную систему реагирования на запросы граждан»

СЕГОДНЯ 17:49 2019-06-06T17:49:33+03:00

В минувшую среду, 5 июня, в правительстве области состоялся семинар-совещание с руководителями общественных приемных губернатора

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Провел мероприятие глава региона Александр Гусев. Он обсудил с участниками совещания тематику обращений граждан, а также поздравил присутствующих с юбилеем - структуре общественных приемных губернатора Воронежской области в этом году исполняется 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU