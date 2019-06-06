Губернатор Александр Гусев: «Нам удалось выстроить действенную систему реагирования на запросы граждан»
В минувшую среду, 5 июня, в правительстве области состоялся семинар-совещание с руководителями общественных приемных губернатора
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Провел мероприятие глава региона Александр Гусев. Он обсудил с участниками совещания тематику обращений граждан, а также поздравил присутствующих с юбилеем - структуре общественных приемных губернатора Воронежской области в этом году исполняется 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU