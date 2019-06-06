Воронежцы познакомились с передовыми технологиями утилизации отходов

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-06T17:44:40+03:00

В минувшую среду, 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, на площадке сити-парка «Град» прошел VIII областной экологический фестиваль «Экоград»

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В нем приняли участие порядка 1,7 тыс. воронежцев. Почетным гостем фестиваля стал заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Алексей Еремин. А открыл фестиваль по поручению губернатора Александра Гусева заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, который зачитал приветственный адрес главы региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU