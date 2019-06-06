В воронежском парке выступят юмористы из известных телешоу

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-06T17:12:15+03:00

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4 июля в Воронеже высадится юмористический десант. В Зеленом театре Центрального парка звезды телепередач «Кривое зеркало», «Смех с доставкой на дом», «Смеяться разрешается» выступят с программой «Смех сквозь песни». На сцену летней площадки выйдут артисты-юмористы, солисты и экс-солисты легендарных ансамблей, популярные певцы и певицы - Михаил Церишенко, Михаил Вашуков, Владимир Куклин (солист ВИА «Поющие сердца», экс-солист ВИА «Акварели» и шоу-группы «Доктор Ватсон»), Герман Леви.

Начало в 19.00 (12+).

ИСТОЧНИК KP.RU