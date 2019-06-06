Жительница Воронежской области «украла» у себя 30 тыс рублей, чтобы отомстить сожителю

СЕГОДНЯ 16:56 2019-06-06T16:56:24+03:00

За инсценировку преступления ей грозит до 6 лет

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44-летняя жительницы Грибановского района загремела под статью за инсценировку преступления. 30 мая женщина заявила в полицию о хищении из ее квартиры крупной суммы денег. Мол, пришла домой, все вещи разбросаны, 30 тысяч нет.

Правда, полицейские выяснили, что женщина решила сообщить в органы о краже после очередного конфликта с бывшим сожителем.

- Для убедительности она разбросала вещи по квартире. А после возбуждения уголовного дела предполагала дать следователю показания о причастности своего знакомого к данной краже. Не остановило ее и предупреждение сотрудников полиции об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершенном преступлении, - отметили в региональном управлении МВД России. – Теперь следствие ведется против нее самой.

За заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения женщине может грозить до шести лет лишении свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU