В Воронеже родителей предупреждают о незаконных «вступительных взносах» в детсадах
Если с вас требуют деньги, сообщите об это по телефону горячей линии
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В Воронеже для родителей в управлении образования и молодежной политики работает горячая линия – 228-31-01. Вы можете сообщить о фактах коррупции в образовательных учреждениях города, а также о незаконных «вступительных взносах» при приеме в детский сад или школу.
Специалисты управления образования и молодежной политики напоминают, что если кто-то требует от вас сдать деньги, провести ремонт или купить мебель для школы или детского сада – это противозаконно. Не бойтесь сообщать об этом по телефону горячей линии!
ИСТОЧНИК KP.RU