В воронежском парке Оптимистов женщина покончила с собой
Проводится доследственная проверка
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4 июня в воронежском парке Оптимистов, что располагается в Советском районе города, было найдено тело 45-летней местной жительницы. Как сообщают очевидцы, женщина покончила с собой.
- По факту смерти женщины проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели. Опрашиваются очевидцы. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU