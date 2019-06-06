2019-06-06T16:16:53+03:00
Происшествия

В воронежском парке Оптимистов женщина покончила с собой

Проводится доследственная проверка
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

4 июня в воронежском парке Оптимистов, что располагается в Советском районе города, было найдено тело 45-летней местной жительницы. Как сообщают очевидцы, женщина покончила с собой.

- По факту смерти женщины проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели. Опрашиваются очевидцы. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24