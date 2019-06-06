В воронежском парке Оптимистов женщина покончила с собой

СЕГОДНЯ 16:16 2019-06-06T16:16:53+03:00

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4 июня в воронежском парке Оптимистов, что располагается в Советском районе города, было найдено тело 45-летней местной жительницы. Как сообщают очевидцы, женщина покончила с собой.

- По факту смерти женщины проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели. Опрашиваются очевидцы. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU