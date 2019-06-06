Привыкайте: избавиться от вони в Воронеже планируют за три года

СЕГОДНЯ 15:58 2019-06-06T15:58:42+03:00

На модернизацию Левобережных очистных сооружений пока не хватает денег

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Воронежцы, устав от постоянного присутствия в воздухе зловонных запахов фекалий и «химии», начали сбор подписей под петицией к президенту Владимиру Путину. Ранее проблему прокомментировал технический директор Левобережных очистных сооружений.

Одной из причин появления в Воронеже неприятного запаха является нарушение работы системы биологической очистки сточных вод. Об этом сообщили в Воронежской городской Думе на расширенном заседании постоянной комиссии по ЖКХ.

Мы уже сообщали версию специалистов: в городскую канализацию некто сбрасывает неочищенные отходы. Бактерии, которые должны участвовать в процессе очищения стоков, погибают – поэтому в Воронеже и пахнет не лучшим образом.

На комиссии также прозвучало, что еще одним значимым виновником отвратительного запаха в городе является часть неработающих очистных сооружений на территории ЛОС.

- За несколько лет там скопились нечистоты на площади в 40 тысяч квадратных метров. Испарения периодически накрывают городские кварталы. Представители ЛОС заявляют, что контролировать, кто и что сбрасывает не только в канализацию, но и в городскую ливневку, просто невозможно, - сообщается на сайте Гордумы.

Председатель постоянной комиссии по ЖКХ Александр Сысоев вспомнил, что на правобережных очистных сооружениях четыре года проводилась модернизация. Теперь они перестали быть источником неприятного запаха

- Если в таком же ключе будут работать и на Левобережных очистных сооружениях, то срок исчезновения запаха, как говорят специалисты, займет порядка трех лет, - считает депутат.

Нужно модернизироваться Левобережные очистные сооружения - но на реализацию пока не хватает денег.

ИСТОЧНИК KP.RU