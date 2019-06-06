ОГЭ в Воронеже - 2019: почему школьники не могут узнать результаты экзамена в интернете

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-06T15:13:19+03:00

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Родители воронежских девятиклассников паникуют: результатов основного государственного экзамена приходится ждать 10 дней!

- Одиннадцатиклассники могут узнать набранное количество баллов буквально через пару дней. Достаточно зайти на специальный сайт и ввести паспортные данные с фамилией. Для девятиклассников раньше тоже был такой ресурс, а в этом году - не работает! В других городах, например, в Туле есть такая возможность. А нашим детям приходиться ждать 10 дней (предусмотренных правилами), пока учителя вывесят в школе списки с результатами. Это же жуткий стресс, - негодуют родители.

Как пояснили «КП» в департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской области, сайт РЦОИ (тот самый камень преткновения) не работает уже два года из-за ужесточения правил информационной безопасности.

- Этот ресурс был сделан по инициативе региона. Все данные хранились на местных серверах, здесь же они и обслуживались. Но потом на федеральном уровне издали положения, по которым подобные сайты должны проходить множественные проверки, сервера - быть определенной мощности. В целом требования информационной безопасности сильно ужесточились. Поэтому сайт пришлось закрыть. Теперь используются только протоколы, прописанные в постановлениях по сдаче ОГЭ, - пояснили в ведомстве.

Добавим, что сайта с результатами ЕГЭ, создан на федеральной платформе, а не в каждом конкретном регионе, поэтому выпускники могут узнать итоги экзаменов через интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU